Maniche serbest kaldı



Atletico Madrid'in Portekizli orta saha oyuncusu Nuno Maniche, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.





İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile Portekizli futbolcu Nuno Maniche karşılıklı olarak sözleşmeyi feshederken, orta saha oyuncusunun serbest kaldığı belirtildi.



Atletico Madrid takımında sürekli olarak disiplin sorunları yaşayan ve son olarak 10 günlük takımdan uzaklaştırma ve maaş kesintisi cezası alan Maniche, 30 Haziran'da dolacak kontratının bitimini beklemeden, Atletico Madrid'den 200 bin Euro alarak sözleşmeyi feshetti.



32 yaşındaki Portekizli futbolcu, gelecek sezon bonservisi bedava elinde olarak, istediği kulüple görüşme yapabilecek.



