-Mangalla ısınmak canlarına mal oluyordu ŞANLIURFA (A.A) - 15.11.2011 - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk, 14 kişi tedavi altına alındı. Harran'a bağlı Öncüler köyünde tarım işçisi olarak çalışan ve kaldıkları çadırda mangalla ısınan tarım işçileri bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının yardımıyla çadırdan çıkarılan Halil Altunboğa, İsa Altunboğa, Fatma Akyol, İsa Akyol ile Abdülkadir, Mustafa, Ömer (2), Abdülbasit (11), Emine (7), Ali (4), Amşe, Hacer, Mehmet ve İsa Karadağ, Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Abdülbasit, Abdülkadir, Mustafa, Ali, Ömer ve Emine Karadağ, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Harran Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan 8 kişinin sağlık durumlarının da iyi olduğu bildirildi.