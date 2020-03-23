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Mangal yakmak yasaklanınca çatıya çıktılar!

23 Mart 2020 14:09

Antalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkmayan aile, 5 katlı apartmanın terasında mangal yapıp, akşam yemeğini yer sofrasında yedi.

Koronavirüs tedbiri amacıyla dışarı çıkılmaması uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, farklı uygulamalara imza atmaya başladı.

Soğuksu mahallesinde yaşayan bir aile de evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanının terasında mangal yaptı. 6 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan aile, mangalda pişirdikleri etleri, akşam yemeğinde yer sofrasında yedi.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, mili park, orman ve bakanlığa bağlı park ile bahçelerde mangal yakılmasını Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklamıştı.

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