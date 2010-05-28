Mandelis: Evet Siemens'ten rüşvet aldım

T24- Yunanistan'da 1996-2004 yıllarında Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Tasos Mandelis'in, Siemens'den "rüşvet aldığını"itiraf ettiği bildirildi.



Yunan medyasında yeralan habere göre, Mandelis, "Alman Siemens Şirketi'nden 225 bin avro tutarında rüşvet aldığını ve bu meblağı seçim kampanyasına harcadığını" söyledi.



Haberlerde, Eski Ulaştırma Bakanı'nın söz konusu olayı "sponsorluk" olarak nitelendirdiği de belirtildi.



Mandelis'in, Alman Şirketi'nin çağdaş teknoloji ürünlerini kamu kuruluşlarına pazarlama amacıyla 1996- 2007 yılları arasında Yunanistan'daki siyasi sahnenin iki büyük partisi olan PASOK ve Yeni Demokrasi'ye (YDP) milyonlarca euro tutarında rüşvet vermesi içerikli skandalı soruşturan Parlamento Komisyonu'na verdiği ifadede, "1998'de Siemens'in bir yetkilisinin kendisini arayıp 'Seçim kampanyasını desteklemek istediklerini' söylediğini" kaydettiği belirtildi.



Mandelis'in "teklifi kabul ettiğini" itiraf ederken, "İsviçre'de bir akrabasının adına olan hesaba 200 bin mark yatırıldığını, öte yandan nereden geldiğini bilmediği 250 bin mark tutarında paranın da transfer edildiğini" ifade ettiği belirtildi.



Haberlerde, Mandelis'in "Parayı seçim kampanyası için harcadığını nitekim büyük firmaların siyasetçilere sponsorluk yapmalarının dünyanın heryerinde yaşanan bir durum olduğunu" söylediği de kaydedildi.



"Siemens skandalı" ortaya çıktığında PASOK'dan ihraç edilen Mandelis'in siyasetten çekilerek iş hayatına atıldığı ve Azerbaycan'da yaşadığı belirtilen haberlerde, eski bakanın rüşvet aldığını itiraf etmesine rağmen, işlediği suçlar zaman aşımına uğradığından aleyhinde hukuki bir işlem yapılamadığı bildirildi.



Öte yandan, Atina İstinaf Mahkemesi ise devlet aleyhinde suç işlediği gerekçesiyle Mandelis'in ülke dışına çıkmasını yasakladı.