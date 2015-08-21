Mandela'nın torunu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunlarından biri 15 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Mandela'nın 24 yaşındaki torununun genç kıza Johannesburg'daki bir restaurantın tuvaletinde tecavüz ettiği öne sürülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mağdur olduğu belirtilen kızın ailesi, Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela Mandela'nın evlerine bir güvenlik görevlisi göndererek, kendilerini şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

Mandela ailesinden suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mandela'nın torunu hakkındaki duruşmaya ailenin yaşlı üyeleri de katıldı.

Kefalet talebinin değerlendirilmesi Salı gününe kadar ertelendi. Güney Afrika'daki kurallara göre, kefalet konusunda karar verilene kadar suçlanan kişinin ismi açıklanmıyor.

BBC Güney Afrika muhabiri Karen Allen, 2013 yılında hayatını kaybeden Nelson Mandela'nın ailesinin sürekli göz önünde olduğunu bildiriyor.

Bundan 3 ay önce Mandela'nın bir başka torunu, Mandla Mandela, trafikte çıkan bir kavgada bir öğretmene saldırmış ve bu nedenle hapis cezası almıştı. Mandla Mandela'nın cezası ertelenmişti.