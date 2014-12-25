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Dünya

Mandela'nın ilk eşinden cemaate: Daha fazla okul açın

Winnie Mandela: Eğitim, sağlık gibi alanlarda yaptığınız faaliyetler için her zaman kapımız açık. Umarım daha fazla okul açarsınız

25 Aralık 2014 11:35

Dünyanın en büyük barış siyasetçilerinden Nelson Mandela’nın eski eşi Winnie Mandela Türk okullarına övgü yağdırdı. Mandela, "Türk okullarını destekliyoruz. Daha fazla okul açın" sözleriyle Türk eğitimcilere destek verdi.

Nelson Mandela'nın eski eşi olmasının yanında özgürlük mücadelesinde büyük rol oynayan Winnie Mandela, Gülen cemaatinin faaliyetlerine büyük destek verdi.

Bugün gazetesinin haberine göre, Halen Afrika Ulusal Kongresi'nin Ulusal Yönetim Kurulu üyesi olan Winnie Mandela, "Eğitim, sağlık gibi alanlarda yaptığınız faaliyetler için her zaman kapımız açık. Umarım daha fazla okul açarsınız. Katkınız için teşekkürler" sözleri ile Gülen cemaatinin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Çok etkileyici işler yapmışlar

 

Johannesburg'daki Nizamiye Camisi'ni gördüğünü ve çok etkilendiğini söyleyen Mandela'nın kızı Zindzi de "Cami'yi ziyaret etmek için içimde güçlü bir his belirdi. Hemen Müslüman arkadaşım Yasin'i aradım ve bugün annem ve ailem ile Nizamiye'yi ziyaret ettik. Bu camiyi yaptıran Ali Bey'in babam Nelson Mandela ile görüştüğünü öğrendim. Ülkemizdeki Türkler çok etkileyici işler yapmışlar. Türkler’in eğitim ve diğer alanlarda yaptıkları hizmetleri en yüksek hislerle takdir ediyoruz" dedi. 

 

Mandela'nın mirasının parçasısınız

 

Nelson Mandela'nın ölümünün aile için çok zor olduğunu söyleyen 78 yaşındaki Winnie, “Mandela'nın ülkesine hizmet ederek onun inandığı değerlere sahip çıkıyorsunuz. Mandela'nın mirasının bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nelson Mandela ile 27 yıl hapiste kaldığı yıllar dahil 38 yıl evli kalan Mandela, “Beni bu ziyaret çok heyecanlandırdı ve sizlerin aranızda olmak çok mutlu etti. Sizlerle dostluğumuzun sonsuza dek sürmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

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