Mandela'nın bıraktığı miras açıklandı

Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın mirasçılarına 4,1 milyon dolarlık varlık bıraktığı açıklandı.

Mandela'nın veraset işlerinden sorumlu olan Dikgang Moseneke, Mandela'nın varisleri arasında ailesi, çalışanları, eğitim gördüğü okullar ve Afrika Ulusal Konseyi'nin yer aldığını bildirdi. Mandela'nın vasiyetinin detaylı incelenmesiyle miras miktarında değişiklikler olabileceğini ifade eden Moseneke, vasiyetin Mandela'nın ailesine bugün bildirildiğini söyledi.

Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına karşı mücadele veren Mandela, 5 Aralık'ta 95 yaşındayken hayata veda etmişti.

Nasıl paylaşılacak?

- Karısı Graca Machel, Mandela’nın 4,1 milyon dolarlık servetinin yarısına sahip olacak. Ancak kadının Mozambik’teki mal varlığı, arabalar, sanat eserleri ve mücevherleri tercih edeceği tahmin ediliyor.

- Mandela’nın her bir çocuğu 300 bin dolar alacak. Babası ölmeden borç para almış olanın payından düşülecek.

- Graca’nın çocukları, Mandela’nın üvey çocukları Josina Machel ve Malengela Machel 270 biner dolar alacak.

- Mandela’nın ölmüş olan oğlu Makgotha’nın dört çocuğu 300 bin dolar pay alacak.

- Mandela’nın Afrika Ulusal Konseyi’nin Mandela’nın telif haklarının yüzde 10 ile 30’una sahip olacak.

- Müteveffa liderin çocukluğunun geçtiği Kunu’daki evi ailenin, Graca Machel ve çocuklarının ortak kullanımında olacak.