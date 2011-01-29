Mandela taburcu oldu

T24 - Son iki günü hastanede geçirerek sevenlerini kaygılandıran eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela taburcu edildi.





92 yaşındaki Mandela'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve solunum yolları rahatsızlığının tedavisine evde devam edileceği belirtildi.

Irk ayrımcılığı döneminde hapis yatan Mandela bu dönemde vereme yakalanmış ve son yıllarda da solunum yolları enfeksiyonları geçirmişti.

Doktorları Mandela'nın tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve moralinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Johannesburg'taki hastane ziyaretçilerin ve basının akınına uğrarken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

2004'te görevi bırakan Nelson Mandela'nın, son dönemde bir hayli yorgun olduğu gözleniyordu.

Yakın çevresi de sağlığının son dönemde bozulduğunu aktarıyordu.

Son olarak Temmuz ayında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında kameraların karşısına geçmişti.



