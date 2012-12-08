Mandela hastaneye kaldırıldı

Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığıyla mücadelenin sembol ismi eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada,eski Cumhurbaşkanı Nelson'nın durumunun iyi olduğu ve ilerlemiş yaşıyla bağlantılı tıbbi bakım aldığı belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Jacob Zuma da yayımladığı mesajda, Mandela'nın bağlı olduğu kabilesince tercih edilen ismini kullanarak, "Madiba'ya en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Tıp ekibine, özgür ve demokratik Güney Afrika'nın aziz kurucu Cumhurbaşkanına gerekli bakımı vermeleri ve rahatını sağlamaları için her türlü desteği vereceğimiz konusunda teminat verdik" ifadesini kulandı.

Irkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ömrünün 27 yılını hapishanede geçiren Mandela, 1994'te ilk siyah cumhurbaşkanı olarak 5 yıl boyunca ülkesine hizmet etti. Daha sonra doğduğu köy Qunu'da inzivaya çekilen Mandela, en son Güney Afrika'nın ev sahipliğini yaptığı 2010 Dünya Futbol Kupası turnuvası sırasında halkın karşısına çıkmıştı.