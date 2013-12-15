Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela bugün toprağa verildi

95 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela bugün toprağa verildi. Mandela'nın naaşı, gömüleceği Mthata Kunu köyüne götürüldü. Cenazeye Mandela'nın ailesi, yakın dostları ve devlet yetkililerinden bazılarının katılacağı belirtilirken, tören nedeniyle polis ve askerin sıkı güvenlik önlemi aldındı.

Mandela'nın naaşı, yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy eşliğinde, askeri kargo uçağıyla nakledildiği Mthata'dan Kunu'ya götürüldü. Köy sakinlerinin Mandela'nın cenazesini taşıyan konvoyu yumruklarını kaldırarak ve bayrak sallayarak karşıladığı görüldü. Mandela'nın evinin çevresinde polis ve askerlerin sıkı önlem aldığı köyün, belli bölümleri efsanevi liderin sevenlerinin ziyaretine açık kaldı.

Nelson Mandela'nın naaşı, köyde düzenlenecek devlet töreniyle son dileğine uygun olarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Aile üyeleri ve seçilmiş konuklar katılabilecek

Cenaze merasiminin mahrem kalacağını açıklayan Güney Afrika hükümeti, törene aile mensupları ile aralarında devlet ve hükümet başkanları ile diğer protokolün de yer alacağı davetlilerin katıldığını bildirdi.Mezarlığa da sadece Mandela'nın yakın aile çevresi ile seçilmiş bazı konuklar girebildi.

Bu arada Nobel Barış Ödülü sahibi, Güney Afrika Anglikan Kilisesi'nin emekli başpiskoposu Desmond Tutu'nun, daha önce belirtilenin aksine Mandela için düzenlenecek cenaze törenine katıldığı belirtiliyor.