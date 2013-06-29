Mandela ailesinde mezar kavgası

Hastanede yaşam destek ünitesine bağlı bir şekilde hayatına devam eden Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın ailesi, şimdiden liderin nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü.



Ulusal yayın organı SABC, Mandela'nın büyük kızı Makaziwe ile ailenin diğer 15 üyesinin, yeğenleri Mandla Mandela'ya karşı şikayet başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Makaziwe, 2011 yılında 3 kardeşinin cenazesini Qunu köyündeki mezarlarından çıkarıp 20 kilometre uzaklıktaki Mvezo köyünde başka bir mezarlığa defneden Mandla'nın cenazeleri eski yerlerine göndermesini istiyor.

Güney Afrika Basın Birliği'ne göre, Mandla Mandela, dedesinin doğum yeri olan Mvezo köyünde Mandela ailesine ait bir kabristanın yanı sıra bir otel ve futbol stadyumu inşa etmek istiyor.

Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gören ve hafta başında durumu ağırlaşan Nelson Mandela, emeklilik günlerini geçirmek için Qunu köyünde kendisine bir ev yaptırmıştı.

Kaybettiği 3 çocuğunu Qunu'daki aile mezarlığına defneden Mandela'nın ölümünün ardından buraya gömülmek istediği sanılıyor.

Mandla ise dedesinin doğum yeri olan Mvezo'da gömülmesinin daha doğru olacağını ileri sürüyor.

İlk eşi Evelyn Mase ve ikinci eşi Winnie Madikizela'dan 6 çocuğu olan Mandela'nın 17 torunu var. 1947'de doğan ilk çocuğu Maki'yi henüz 9 aylıkken kaybeden Mandela'nın oğullarından Madiba "Thembi" Thembekile 1969'da, Makgatho Mandela ise 2005'te yaşamını yitirmişti.



'Durumu kritik'



Öte yandan Makaziwe Mandela'nın bulunduğu bazı aile üyeleri ve bakanların, Mandela'yı ziyaret ettiği bildirildi. Ziyaret sonrasında Mandela'nın sağlık durumunun halen kritik olduğu açıklandı.

Eski eşi Winnie Madikizela-Mandela ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Doktor değilim ancak birkaç gün öncesine göre büyük gelişme kaydettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.