-MANDELA 93 YAŞINA GİRİYOR JOHANNESBURG (A.A) - 17.07.2010 - Güney Afrika'da 27 yıl hapis yatarak İngiltere-Hollanda kökenli "Aartheid" ırk ayrımı rejimini yıkan ve ülkesinin ilk zenci devlet başkanı olan Nelson Mandela, yarın 92 yaşını dolduruyor. Bunun için 6-12 yaşlarındaki 92 çocuk, Mandela'nın Johannesburg'daki evine geldi. Irkçı rejimin son devlet başkanı Hollandalı Frederik de Klerk ile birlikte 1993 Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan Mandela, 10 Mayıs 1994'ten 1999'a, devletin en üst makamını Thabo Mbeki'ye devretmesine kadar devlet başkanlığı yaptı. Mandela'ya 1962'de Lenin Barış ödülü, 1979'da Nehru Ödülü, 1981'de Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü, 1983'te BM Eğitim-Bilim Kültür örgütü UNESCO'nun Simon Bolivar Ödülü verildi.