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Mandalina çikolatasıyla birinci oldu

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Mandalina Şenliği, yemek yarışması ile son buldu

24 Aralık 2017 23:12

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Mandalina Şenliği, yemek yarışması ile son buldu.
Bodrum Ziraaat Odası tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 22 Aralık\'ta başlayan Bodrum Mandalina Şenliği kapsamında yemek yarışması yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı\'nda Slow Food Yaveş Gari Bodrum ekibi tarafından düzenlenen yemek yarışmasına yaklaşık 15 yarışmacı, mandalinadan yaptığı çeşitli ürünler ile katıldı. Mandalina ekşisi, mandalina dolması, mandalinalı helva tatlısı, mandalinalı turta, mandalinalı sucuk ve mandalinalı çikolata gibi birçok ürünün beğeniye sunulduğu yarışmayı 6 jüri üyesi değerlendirdi.
Jüri üyelerinin birinciyi seçmekte oldukça zorlandıkları yarışmada mandalina çikolatasıyla Zeliha Sümüş birinci, mandalinalı sucuk ile Leyla Can ikinci, mandalina tatlısı ile Demet Köklükaya üçüncülük ödülünü aldı. Yarışmaya katılan en genç yarışmacı Bora Keskiner jüri özel ödülüne Şengül Temiztürk mandalina dolması ile en yaratıcı yemek ödülüne ve Melek Vural ise mandalina ekşisi ile en yaratıcı sunum ödülüne layık görüldü.
Dereceye giren yarışmacılara jüri üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Şenlik, yapılan yemek yarışması ve çeşitli etkinlikler ile son buldu.

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