Mancini'nin 'Döverim' dediği Balotelli kaza geçirdi

Manchester City Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Eğer takım arkadaşım olsaydı, Mario Balotelli'yi her gün döverdim" demecini vermesinin ardından yıldız futbolcu bir trafik kazası geçirdi. Balotelli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manchester City Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Eğer takım arkadaşım olsaydı, Balotelli'yi her gün döverdim" demişti.

Mancini, 21 yaşındaki İtalyan futbolcu Mario Balotelli'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, oyuncusunun her büyük maçta iyi oynadığını, ancak bu performansını diğer maçlara yayamadığını, kendisiyle her gün çalıştığını söylemişti.

"Kendisine de söyledim. Eğer 10 yıl önce olsaydı ve takım arkadaşı olsaydım, her gün suratına bir yumruk atardım" diye konuşan Mancini, Balotelli'nin Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri olabileceğini, böyle bir yeteneği kaybetmek istemediğini belirtmişti.

Bu konuşmanın ardından kötü bir haber geldi.

Manchester City'nin İtalyan futbolcusu Mario Balotelli'nin, Manchester kentinin merkezinde aracıyla kaza yaptığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu, trafik kazasında herhangi bir zarar görmediği ve 8 Nisan Pazar günü Arsenal ile yapılacak lig maçında oynayabileceği ifade edildi.

Kazaya 21 yaşındaki futbolcunun sebebiyet vermediğini de belirtildi.

Manchester polisinden yapılan yazılı açıklamada ise ekiplerin, iki aracın çarpıştığı bilgisinin alınması üzerine dün öğleden sonra Medlock Caddesi'ne yönlendirildiği ve bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.