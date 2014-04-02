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Spor

'Mancini'den Drogba'ya: 45 dakikalık futbolcuya ihtiyacım yok'

Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini'nin, Drogba'nın 'çok yaşlandığını ve eski gücünde olmadığı' için önümüzdeki sezon takımda görmek istemediği öne sürüldü

02 Nisan 2014 13:12

Galatasaray’da Didier Drogba’nın geleceği masaya yatırıldı. Değeri yokluğunda anlaşılan 36 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle yer almadığı son 3 karşılaşmada kazanmak bir yana, gol atmakta bile zorlanan sarı-kırmızılı kulüpte, Başkan Ünal Aysal ve teknik patron Roberto Mancini bir araya geldi. Aysal bu görüşmede, Drogba’nın takımda kalmasından yana görüş belirtirken, “45 dakika oynasa bile onu Galatasaray formasıyla görmek istiyorum” ifadesini kullandı. Ancak Mancini, "45 dakika oynayacak futbolcuya ihtiyacım yok" karşılığını verdi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; İtalyan hoca, Drogba’nın çok yaşlandığını ve eski gücünde olmadığını belirterek, gelecek sezon fiziksel olarak daha da geriye gitme ihtimali bulunduğunu söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, “Genç bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda 45 dakika oynayacak bir futbolcuya ihtiyacım yok” dedi.

 

Ayrılması kesin gibi

 

Böylece Fildişi Sahilli golcünün Galatasaray’da kalma ihtimali hayli düşmüş oldu. Adı ABD Ligi takımlarıyla anılan Drogba’nın, sezon sonunda Florya’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın, Drogba’dan sadece futbolcu olarak değil, sportif direktör ya da antrenör olarak da faydalanmak istediği biliniyordu.
 

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