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Spor

Mancini'den devre arasında Fatih Terim taktiği

Galatasaraylı futbolcular Kayserispor maçında 4 maçtır takımın başında olan Roberto Mancini’nin hiç bilmedikleri bir yönüyle karşılaştı

29 Ekim 2013 12:14

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda  2-4 yendiği maçın devre arasında Roberto Mancini'nin futbolcularıyla yüksek seste bir konuşma gerçekleştirdi. Maçta ilk yarının sonlarına doğru 0-2'lik galibiyetini devam ettiren Galatasaray, ard arda yediği iki golle devre arasına 2-2'lik eşitlikle gidince Mancini futbolcularını Fatih Terim'in meşhur devre arası konuşmalarına benzer şekilde "bu maçı nasıl 2-0’dan 2-2’ye getirdiyseniz geriye de çevirmek sizin göreviniz" sözleriyle uyardı.

 

'Siz maçı bitti mi sandınız?'

 

Oyuncular 4 maçtır takımın başında olan Roberto Mancini’nin hiç bilmedikleri bir yönüyle karşılaştı. İtalyan hoca 2 dakika içinde savunma hatalarından dolayı gelen 2 golün ardından çılgına dönmüş bir şekilde soyunma odasına girdi. İlk kez takımına sesini yükseltip fırça atan Mancini, “Siz maçı bitti mi sandınız? 2-0 öndesiniz diye maç bitmiş sayılmıyor. Maçı bıraktınız ve rakip de beraberliği sağladı" dedi.

 

'Çıkın bu işi düzeltin'

 

 

"Bu maçı nasıl 2-0’dan 2-2’ye getirdiyseniz geriye de çevirmek sizin göreviniz. Kendinize gelin beyler maç gidiyor. Bir an önce toparlanın. Futbol konsantrasyon bozukluğunu kaldırmaz. Rakip Kayseri iyi bir takım. Hata yaptığınızda skorun ne olduğunu gördünüz. Çıkın bu işi düzeltin” sözleriyle oyuncularına sert bir çıkış yaptı ve ardından da sahadaki hataları oyuncularına anlattı.

Mancini'den bugüne kadar böyle bir çıkış hiç görmeyen oyuncular silkinerek sahaya çıkarken ilk yarının ilk 25 dakikalık bölümündeki etkili oyuna geri döndüler. 2. yarıda kendine gelen sarı-kırmızılı oyuncular, 4-2’lik skorla hocalarının eleştirisinden de kurtulmuş oldu.

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