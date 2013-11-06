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Spor

Mancini: Tek eksiğimiz goldü

Galatasaray Teknik Direktörü Mancini, Kopenhag karşısında kazanamadıkları için, artık Juventus'u son maçta yenmek zorunda olduklarını söyledi

06 Kasım 2013 10:31

Kopenhag maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Çok pozisyona girdik, tek eksiğimiz goldü" dedi.

Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu Kopenhag maçının ardından NTV Spor'a konuşan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Mancini,  Kopenhag karşısında kazanamadıkları için, artık Juventus'u son maçta yenmek zorunda olduklarını vurgulayan Roberto Mancini, "Sonuç kötü ama kaybetmeyi hakettiğimizi düşünmüyorum. Burada kazansaydık Juventus maçına, beraberlik yeter anlayışı ile çıkabilirdik ama şimdi Juventus'u yenmek zorundayız" dedi.

İkinci yarıdaki Ceyhun tercihi için değerlendirmelerde bulunan İtalyan teknik adam, "Öncelikle Ceyhun'u oyuna almak benim tercihim. Mağlup durumdayken 5 hücumcuyla bastırıp, beraberliği yakalamak durumunda değiliz. İkinci yarıda hiç pozisyon vermedik. Biz ilk yarıda ve ikinci yarıda çok pozisyona girdik, tek eksiğimzi goldü" ifadelerini kullandı.

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