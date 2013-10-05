Mancini lig için karamsar konuştu

İtalya ve İngiltere'nin ardından teknik adamlık misyonuna Türkiye'de devam etme kararı alan Roberto Mancini, sarı-kırmızılı kulübün teklifini para içi kabul ettiği iddialarını ilk kez yanıtladı. Mancini bunu yalanlayarak, "Sözleşmeler önemli ve işimizin bir parçası. Ancak Galatasaray'ın teklifini, prestijli bir kulüp olmasından dolayı kabul ettim. Şampiyonlar Ligi'nde bulunuyor ve önemli bir tarihe sahip. Ayrıca Asya ve Avrupa arasında köprü olan bir ülkede deneyim fikri beni büyülüyor. Türkiye, ekonomisi dörtnala giden ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir millet" diye konuştu.

Mancini, İtalya'da sadece paranın düşünülüyor olmasından da dert yandı.

Juventus açıklaması

İstanbul ekibiyle yaptığı sözleşmenin ardından ayağının tozuyla Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşmış ve 2-2'lik beraberlik elde

etmiş olan Mancini, "Oyun boyunca kısmen şanslıydık, ama oyuncular

gayet iyi bir profesyonellik örneği ortaya koydu. Burada iyi oyuncular var ve iyi bir futbol ortaya konabilir" ifadelerini kullandı.

'Benimle birlikte gerçek Sneijder'i göreceksiniz'

Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mancini, "Drogba gerçekten fantastik bir oyuncu. Takıma verecek daha çok şeyi var, ama doğru bir çalışmanın sonucunda diğer hepsinin de iyi birer katkısı olacaktır" dedi.

Sneijder'in bazı fiziksel problemler yaşamış olduğuna değinen İtalyan teknik adam, "Ancak Torino'da (Juventus maçı) gerçekten çok başarılıydı ve gurur vericiydi" diyerek, "Benimle birlikte gerçek Sneijder'i de tekrar göreceksiniz" iddiasında bulundu.

'Lig için geç kaldık'

Real Madrid maçında elde edilen 6-1'lik yenilgiyi de anımsatan teknik adam, "O maçtan sonra biraz değişiklik gerekiyordu. Savunmamız daha özenliydi. Juventus maçı, Şampiyonlar Ligi'nde bize gerçekten umut verdi" dedi.

Sneijder ve Drogba için iddialı konuşan İtalyan hoca, lig konusunda o kadar iyimser değil. Galatasaray olarak lig için biraz geç kalınmış olunduğunun altını çizen Mancini, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sadece lige konsantre olmanın avantajına sahip olduklarını, ancak Avrupa'da olmadıklarını da vurguladı. Mancini, en kısa zamanda toparlanıp, savaşacaklarını ekledi.