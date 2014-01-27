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Spor

Mancini kaptanlığı Sabri’den alıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin kaptanlık görevini Sabri Sarıoğlu'ndan aldığı ortaya çıktı

27 Ocak 2014 18:38

Galatasaray takımı içindeki kaptanlık hiyerarşisine Roberto Mancini el koydu ve Galatasaray’da 3 sezondur 1. kaptan olan Sabri Sarıoğlu’ndan kaptanlık pazubandı alındı.
İtalyan Teknik adamın kendi isteği ile Antalya’da Ajax ile oynanan hazırlık maçının 2. yarısında sahaya Sabri değil, Felipe Melo kaptan olarak çıktı. İlk kriz ve adım Antalya’daki devre arası kampında çıktı. Ve dün geceki Gaziantepspor maçında tavan yaptı. Gaziantepspor maçında, Sabri Sarıoğlu ilk 11’de yer almasına karşın kaptanlık bandı Selçuk İnan’nın kolunda takılıydı. Bunun da gerçek sebebi ortaya çıktı.
 

Sabri içerledi

 
Ajax maçının 2.yarısında takımını oyuna süren Mancini kaptanlık bandını Melo’nun takmasını istedi. Sabri Sarıoğlu da bu duruma içerledi. Bir sonraki maçta 2.yarıda oyuna sürülmesi planlanan Sabri, maçtan önce teknik heyete “Ağrılarım var” dedi ve bunun akabinde Celtic maçında kadroya alınmadı. Ancak G.Saray Teknik Heyeti, Sabri’nin bu maçta sakatlığını bahane edip oynamadığı kanaatine vardı.
 

Mancini'nin kriterlerine uymuyor

 
Mancini kaptanlık konusunda “Sahaya kaptan olarak çıkan kişi takıma liderlik yapılabilecek ve sorumluluk alacak oyuncu olmalı” fikrini benimsedi. Ve bu yüzden de G.Saray takımında düzenli olarak forma giyemeyen Sabri’nin kaptanlık bandı takmasını veto etti. Dünkü Antep maçında Sabri’ye ilk 11’de şans vermesine rağmen soyunma odasında Mancini, kaptanlık bandını Selçuk İnan’ın takmasını istedi. 
Roberto Mancini’nin kararı ile Ajax maçında Melo, Gaziantepspor maçında Selçuk’un sahaya çıkması sonrasında Sabri’nin de bu konuda açıklama beklediği ve kendisine herhangi bir şey söylenmediği öğrenildi.

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