Mancini İtalya'da tarihe geçti

İtalya'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Roberto Mancini, İtalya futbol tarihine geçti. Mancini, takımın başında çıktığı 15 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen üçüncü teknik direktör oldu. Daha önce Enzo Beazot ve Marcello Lippi böyle bir seri yakalamıştı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup eden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini adını tarihe yazdırdı.

Mayıs 2018'de İtalya'nın başına geçen Roberto Mancini, takımın başında çıktığı 15 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. İtalya Milli Takımı'nda bunu başaran üçüncü teknik adam oldu. Daha önce Enzo Beazot ve Marcello Lippi böyle bir seri yakalamıştı.

İtalya'nın başında 26 maça çıkan Mancini, 17 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.23'lük puan ortalaması tutturdu. Bu ortalama da Mancini'nin en yüksek kariyer puan ortalaması oldu. (Hürriyet)