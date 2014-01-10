'Mancini istifa edebilir'

İngiliz ve İtalyan basını, teknik direktör Roberto Mancini'nin Galatasaray'ın transfer politikası nedeniyle istifası edebileceğini yazdı.

Gazeteler, İtalyan teknik adamın Galatasaray yönetiminden istediği futbolcuları transfer etme konusunda zorluklar yaşadığını ileri sürerek, Mancini'nin ikinci devre başlamadan istifasını sunabileceğini yazdı.

Galatasaray Kulübü'nün transferleri, Mancini'ye danışarak değil kendi programı çerçevesinde gerçekleştirdiğini vurgulayan gazeteler, bu durumun İtalyan teknik adamda büyük huzursuzluk yarattığını savundu.

Galatasaray'ın Gremio kulübünden almak istediği Alex Telles transferinin son dakikada gerçekleşmemesi üzerine bu futbolcunun menajeri Fernando Otto da dün yaptığı bir açıklamada, Mancini'nin bu duruma çok kızdığı ve kendisine beklemesi yönünde telkinlerde bulunduğunu belirtmişti.