Mancini: İstanbul'daki maça benzemeyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, 5 haftada değişimin zor olduğunu ancak takımın iyi çalıştığını söyledi.

Teknik direktör Mancini, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın FC Kopenhag ile yapacakları maç öncesinde Parken Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mancini, kaleci Eray'ın tecrübesiz olduğu ve ondan beklentisinin sorulması üzerine "Eray'ın Şampiyonlar Ligi tecrübesi yok ancak oyuncuma güveniyorum" yanıtını verdi.

Danimarkalı bir gazetecinin, Manchester City ile 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığını ve Galatasaray'daki beklentisini sorması üzerine "İki sezon da zorlu gruplardaydık, maalesef Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemedik. Bu takımın başına geçtiğimizden sonra yani 6-1'lik Real Madrid maçı sonrasında bayağı bir zor oldu. Diğer maçlarda başarılı sonuçlar aldık, beklentilerim yüksek yani iki sonucun üzerine güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Mancini, kaleci Muslera'nın istese iğne ile oynayabilecek durumda olduğunu öğrendiklerini belirten bir gazetecinin bu oyuncunun oynaması konusunda ısrarcı oldunuz mu? sorusuna, parmağındaki kırık nedeniyle bu durumun Muslera için zor olduğunu ifade ederek, Muslera'yı büyük bir risk almamak için oyuna alma gereğini duymadıklarını kaydetti.

Sneijder'ın önemli bir oyuncu olduğunu, eksikliğini hissedebileceklerini ancak onun yerine önemli oyuncuları olduğunu kaydeden Mancini, yerine kimin oynayacağına yarın karar vereceğini bildirdi.

Sürpriz bir kadro olur mu?

Roberto Mancini, sürpriz bir kadro kurup kurmayacağı ve berabere kalmaları halinde üzülüp üzülmeyeceği sorusuna, "Tabii ki biz bu maçı kazanmak için burdayız. İstanbul'daki maça göre bu maç daha değişik, daha zor geçecek. Güzel bir şekilde maçımızı oynadıktan sonra büyük bir değişikliklere gitmeye gerek yok. Bir puan da olsa olur" karşılığını verdi.

'5 haftada değişim zor, ama takım iyi çalışıyor'

Teknik direktör Mancini, 5 haftada takımdaki değişikliklerin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"5 haftada değişim zor, ama takım iyi çalışıyor, zamana ihtiyacımız var. Çok yoğun ve ağır şartlarda çalışıyoruz. Takım iyiye gidiyor ama zor bir grup, her şey yapabiliriz. Gruptaki favoriler Real Madrid ve Juventus görünse de Galatasaray olarak güzel sonuçlara gideceğiz."

Danimarkalı bir gazeteci, Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken'in bir süre önce tatilde kendisiyle bir restoranda karşılaştığını ve imza almaya çalışırken zorlandığını söylediğini aktararak, bunu hatırlayıp hatırlamadığını ve Solbakken'i nasıl bulduğunu sordu. Gülüşmelere neden olan bu soruya, Mancini, "Solbakken iyi bir teknik direktör. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok zor olacak" yanıtını verdi.

Chedjou: Kendimi hazır hissetmiyorum

Basın toplantısına katılan oyuncu Chedjou, kanatlardaki partnerlerinin Semih dışında sürekli değişmesi ve maçlarda oynayacaklarının maç öncesinde öğrenmesinin kendisini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, "Semih genç ve iyi bir oyuncu. Benim için fark etmiyor. Oynayıp, oynamayacağımı hemen maç öncesinde öğrenmem benim için sorun değil" karşılığını verdi. Bu cevap üzerine teknik direktör Mancini söze girerek, "Bunlar akıllı çocuklar, hiç sorun olmuyor" demesi gülüşmelere neden oldu.

Chedjou, geçen hafta sakatlandığı ve kendisini hazır hissedip, hissetmediği sorusuna, "Henüz kendimi hazır hissetmiyorum ama oynayıp, oynamayacağıma teknik direktör karar verecek" cevabını verdi.

Chedjou, yeni bir hocayla yeni bir taktik uyguladıklarını, bunun kendilerini etkilemesinin normal olduğunu, verilen taktiklerle en iyisini yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.