Mancini ilk kez Arena'ya çıkıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, bugün Karabükspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İlker Coşkun yönetecek.

Karabükspor karşılaşması yeni teknik direktör Roberto Mancini için ayrı bir önem taşıyor. İtalyan çalıştırıcı ilk defa Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkacak.

Mancini takımın başında ilk defa İtalya'daki Juventus maçında yer almış, ikinci maçında ise Akhisar deplasmanına çıkmıştı.

Mücadele öncesi Galatasaray'da Hamit Altıntop'un sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu maçta da forma giyemeyecek. Belinde ağrıları bulunan Gökhan Zan'ın ise teknik heyetin şans vermesi halinde oynayabilecek.

Sarı-kırmızılılarda milli oyuncuların tamamı takıma katıldı. Kaleci Fernando Muslera'nın Güney Amerika'dan İstanbul'a uzun süreli uçak yolculuğu yapmasına rağmen Karabükspor karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da kart cezaları sona eren Selçuk İnan ve Melo'nun orta sahaya geri dönmesi teknik heyeti rahatlatacak. Son maçta kadro kurmakta zorlanan Roberto Mancini'nin Riera, Dany ve Amrabat'ı yabancı kontenjanı nedeniyle tribüne göndermesi bekleniyor.

Karabükspor’da ise cezalı Samba Sow’un yanı sıra sakatlığı süren Ahmet İlhan Özek forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih (Gökhan), Hakan Balta, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak Yılmaz, Bruma, Drogba

Karabükspor: Waterman, Erdem, Mabiala, Sebastien, Uğur, Yiğit, Hakan, İlhan Parlak, Pedersen, Lua Lua, Akpala