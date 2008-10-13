T24 LogoT24 Logo
Spor

Mancini iddiası!

Skibbe'nin oynattığı futbol beğenilmeyince önce yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile yollar ayrıldı.

13 Ekim 2008 03:00


Skibbe'nin oynattığı futbol beğenilmeyince önce yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile yollar ayrıldı.

Başkan Adnan Polat'ın "Skibbe'den şimdilik memnunuz" sözleri ise alınacak birkaç kötü sonuçla genç teknik adamın gönderileceği sinyalleri verildi.

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan medyasında Roberto Mancini'nin sarı kırmızılı takımın başına geçeceği söylentileri dolaşıyor.

2004-2008 yılları arasında Inter'i çalıştıran İtalyan teknik adamla ilgili İtalyan basınında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Mancini'yi istiyor. Geleceği Türkiye'de mi? Mancini, Galatasaray'ın yeni hocası olabilir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24