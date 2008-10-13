Mancini iddiası!



Skibbe'nin oynattığı futbol beğenilmeyince önce yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile yollar ayrıldı.



Başkan Adnan Polat'ın "Skibbe'den şimdilik memnunuz" sözleri ise alınacak birkaç kötü sonuçla genç teknik adamın gönderileceği sinyalleri verildi.



Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan medyasında Roberto Mancini'nin sarı kırmızılı takımın başına geçeceği söylentileri dolaşıyor.



2004-2008 yılları arasında Inter'i çalıştıran İtalyan teknik adamla ilgili İtalyan basınında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Mancini'yi istiyor. Geleceği Türkiye'de mi? Mancini, Galatasaray'ın yeni hocası olabilir."



