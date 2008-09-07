Mancini futbolu özlüyor



İnter’den beklenmedik bir şekilde gönderilen Roberto Mancini, bir radyo kanalına konuştu...



Radio Deejay’ye konuşan Roberto Mancini, şu zamana kadar bir takımın başına geçmiş bulunmamasına çok üzüldüğünü dile getirdi. Futbola adeta aşık olduğunu söyleyen Mancini, buna rağmen iş konusunda aceleci davranmayacağını açıkladı.



“Benim futbola olan tutkum asla bitmez. Buna rağmen şimdi geleceğim hakkında konuşmam için çok erken. Şu anda tek düşündüğüm şey çocuklarım.”



“Milano geri döneceğim çünkü çocuklarımın okulları orada. Bu sayede bazı beni seven taraftarları da görme fırsatı bulacağım.”



Oyunculuk zamanında Bologna, Sampdoria ve Lazio formalarını giyen yetenekli forvet oyuncusu, ayrıca bir dönem Leicester City kadrosunda da yer aldı. 36 kez milli olan Mancini, teknik direktör olarak Fiorentina, Lazio ve son olarak İnter’i çalıştırdı ve siyah-mavili ekipte üç lig şampiyonluğu kupasının yanı sıra iki İtalya Kupası ve iki İtalya Süperkupası kaldırmayı başardı.

