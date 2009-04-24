Mancini Bayern Münih yolunda



İtalyan Basını, teknik direktör Roberto Mancini'nin Almanya'nın Bayern Münih takımına gideceğini iddia etti.



İtalyan basınında yer alan haberlerde, geçen sezon çalıştırdığı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'i Serie A şampiyonluğuna taşıyan ve bu sezonu dinlenerek geçiren Roberto Mancini'nin, sezon sonunda Alman ekibi Bayern Münih'in başına geçeceği öne sürüldü.



Mancini ise yaptığı açıklamada, Bayern Münih'in büyük bir takım olduğunu vurgulayarak, "Bayern Münih, çok önemli futbolculardan oluşan bir kadroya sahip. Böyle bir takımı çalıştırmak, benim için büyük zevk olur. Ama bildiğiniz üzere, Alman ekibinin başında iyi bir antrenör var ve Bundesliga’da şampiyonluk yarışı içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla şu anda bu pek mümkün görünmüyor" dedi.



Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Fiorentina'dan ayrılan Fatih Terim'in yerine gelerek başlayan Mancini, kariyerini 2002-2004 yılları arasında Lazio'da ve 2004-2008 yılları arasında Inter'de sürdürmüştü.



Kariyeri başarılarla dolu olan tecrübeli teknik direktörün karnesinde, 3 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor



