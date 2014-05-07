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Spor

Manchester'lı Giggs 70'de kendini oyuna aldı

İngiltere Premier Lig'de sona yaklaşılırken Manchester United evinde ağırladığı Hull City'i 3-1'lik skorla geçti

07 Mayıs 2014 12:20

Manchester United'ın 3-1'lik skorla yendiği Hull City karşılaşmasının 70. dakikasında ManU'da oyuncu menajer olarak görev yapan Ryan Giggs bir oyuncu değişikliği yaptı. Tom Lawrence'ın yerine kendisini oyuna alan efsanevi oyuncu ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.

Premier Lig'de bu sezon geçmişteki başarılarını mumla aratan ev sahibi Manchester United en azından bu yıl Old Trafford'ta oynayacağı son maçkazanmak amacındaydı. Maçtan önce sezon sonundan takımdan ayrılacağını açıklayan Vidic'e taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar 31. dakikada 1995 doğumlu oyuncusu James Wilson'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda karşılıklı ataklar olmasında rağmen başka gol olmadı ve takımlar soyunma odalarına 1-0'lık sonuçla gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Manchester United'ta ilk golün sahibi James Wilson attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Golden hemen sonra Fryatt uzaktan mükemmel bir golle farkı tekrar 1'e indirdi. 

 

Giggs kendini oyuna aldı

 

Karşılaşmanın 70. dakikasında ManU'da oyuncu menajer olarak görev yapan Ryan Giggs bir oyuncu değişikliği yaptı. Tom Lawrence'ın yerine kendisini oyuna alan efsanevi oyuncu ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.

Maçın 86 dakikasında Van Persie yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın geride kalan süresinde konuk ekip Hull City ManU kalesine yüklense de gol bulamadı ve maç 3-1'lik Manchester United üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı Şeytanlar ligdeki puanını 63'e çıkardı, konuk ekip Hull ise 37 puanda kaldı.( LigTv.com.tr)

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