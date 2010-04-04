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Spor

Manchester'ın hedefi Benzema

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, Real Madrid’de forma giyen Karim Benzema’yı gelecek sezon için transfer etmek istediği ileri sürüldü.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, Real Madrid’de forma giyen Karim Benzema’yı gelecek sezon için transfer etmek istediği ileri sürüldü.

The Mirror gazetesinde yer alan haberde, Gonzalo Higuain’in yüksek form grafiği nedeniyle İspanyol ekibinde fazla oynama şansı bulamayan Benzema’nın gelecek sezon takımından kiralık da olsa ayrılma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Haberde, Benzema’yı takımında görmek için daha önce de girişimde bulunan Manchester United’ın, Fransız oyuncuyu satın almak için girişimde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Manchester United, geçen yıl Benzema için Lyon’a 20 milyon sterlinlik teklifte bulunmuş, ancak kesenin ağzını daha çok açan Real Madrid, 30 milyon sterlin karşılığında oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

AC Milan da oyuncuyla ilgilendiğini açıklamıştı.



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