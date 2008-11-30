Manchester'ın efendisi...

İngiltere Premier Lig'de ezeli rakipler Manchester City ile Manchester United, City of Manchester Stadı'nda karşı karşıya geldi.Konuk Manchester United, son 20 dakika 10 kişi oynadığı maçı Wayne Rooney'nin ilk yarıda kaydettiği golle 1-0 kazandı.Geçtiğimiz sezon iki maçta da mağlup olduğu ezeli rakibi karşısında daha etkili bir futbol sergileyen 'Kırmızı Şeytanlar', 42. dakikada Carrick'in kaleciden dönen topunu altıpas içinde tamamlayan Rooney'nin sayısıyla devreyi önde kapadı.70. dakikada topa elle müdahale ederek ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Portekizlı yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda skoru korumayı başaran Manchester United, derbide gülen taraf oldu.Son 4 maçta 3. galibiyetini alarak 14 maç sonunda puanını 28 yapan Ferguson'un öğrencileri, zirve takibini sürdürdü.Son bölümlerde Richard Dunne'ın vuruşunda Evra'nın kale çizgisinden çıkarmasıyla 1 puanın kıyısından dönen ev sahibi Manchester City ise, son 6 maçta 4. yenilgisini alarak 17 puanla 14. sırada kaldı.Premier Lig'de haftanın diğer önemli maçında iki Londra ekibi karşı karşıya geldi.Lider Chelsea ile son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla yarışın uzağında kalan Arsenal'in Stamford Bridge'deki mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla Arsenal oldu.30. dakikada Djoruou'nun kendi kalesine attığı golle devreyi önde kapayan Chelsea, ikinci yarıda Van Persie'yi durduramadı.59. ve 62. dakikalarda sahneye çıkan Arsenal'in Hollandalı yıldızı, takımını galibiyete taşıyan golleri attı. Son 2 haftayı yenilgiyle kapatan konuk ekip, Manchester United'ın ardından diğer rakibi Chelsea'yi de aynı skorla geçerek, puanını 26'ya çıkardı ve zirve umutlarını canlı tuttu.9. haftada yine sahasında Liverpool'a kaybeden ev sahibi Chelsea, 2-1'lik Arsenal yenilgisiyle sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 33 puanda kalan 'Maviler', maç fazlası ve averajla Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.Bu arada günün diğer maçında Portsmouth evinde Blackburn Rovers'ı 3-2 yenerken, konuk ekibin ikinci golünü tecrübeli eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu kaydetti.