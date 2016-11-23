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Spor

Manchester'ı bedava izlemeye çalışan iki genç stadda yattı, ölümden döndü, maça 16 dakika kala yakalandı

Manchester United'ın Arsenal maçı öncesinde iki genç geceyi Old Trafford'da geçirerek, maçı ücretsiz izlemeye çalışması ‘güvenlik krizi’ çıkardı

23 Kasım 2016 21:09

Manchester United'ın Arsenal maçı öncesinde iki genç, Old Trafford Stadı'nda saklanarak, bir gece boyunca kalmayı başardı ve bu videoyu Youtube üzerinden paylaştı. Maçtan önceki gün stadyum turuna katılan ve tuvalette saklanan ikili, maç günü insanların arasına karışarak maçı ücretsiz izlemeye çalıştı, ancak son anda yakalandı. Bunun üzerine Manchester United yönetimi soruşturma başlattı ve güvenlik görevlilerini sorguya çekti.

Sporx'de yer alan habere göre, tuvalette saklanan ikiliden Yousof Ahmadi, "En büyük hatamız yanımızda yemek getirmemek ve daha kalın giyinmemek oldu. Bir noktada gerçekten donacağımızı düşündüm ve bir arada bir koltuğun altında saklanırken 20 dakikalığına uyuyakalmışım. Ölümüne üşüdüm. Bir an gidip ellerimi yıkadım ısınmak için, ancak su da buz gibi çıktı" diye konuştu.

Koltuk olmadığı için maç öncesinde statta ayakta beklediklerini belirten Yousof, "Maçtan 16 dakika önce biri bizi durdurdu, çünkü çok fazla süre ayakta dikilmiştik. Koltuklarımızın nerede olduğunu sordular ve akadaşım da panikleyerek her şeyi anlattı. Görevliler bizim zararsız olduğumuzu anlayınca bunun eğlenceli olduğunu düşündüler, ancak şu anda sanırım bizden nefret ediyorlardır" dedi.

İkili daha önce de Emirates Stadı'nda aynısını denediklerini ve yakalandıklarını söyledi.

 

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