Manchester'dan Arda Turan'a 115 milyon lira!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arda Turan için Atletico Madrid'e 39 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

‘Van Gaal onu istiyor’

Talk Sport , Milan, PSG ve Chelsea'den sonra Arda Turan'a en yüksek teklifin Manchester United tarafından yapılacağını, teknik direktör Louis van Gaal'in Türk yıldızı takıma katmak istediğini öne sürdü.

‘Kabul edecekler’

Kariyerini Ada'da sürdürmek isteyen milli futbolcu için 39 milyon Euro'ya çıkmaya hazır olan İngiliz ekibinin bu transferi bitirmek için harekete geçtiği, İspanyol ekibinin de böyle bir teklife "hayır" diyemeyeceği belirtildi.