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Spor

Manchester United maçı güvenlik sebebiyle ertelendi

Manchester United - Bournemouth maçı öncesi bomba ihbarı yapıldı

15 Mayıs 2016 20:05

İngiltere Premier Lig'de Manchester United - Bournemouth maçı güvenlik sebebiyle ertelendi. Maç başlamadan önce yapılan bomba ihbarı üzerine Old Trafford Stadyumu'nda kırmızı alarm verildi. Stadyum boşaltıldı ve arama çalışmaları başladı. Ardından güvenlik sebebiyle maçın ertelendiği belirtildi.

Polis, Old Trafford'da iki tribünde arama yaptı. 

Stadyumun boşaltılma anı kameralara böyle yansıdı

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