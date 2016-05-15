Spor
Manchester United maçı güvenlik sebebiyle ertelendi
Manchester United - Bournemouth maçı öncesi bomba ihbarı yapıldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United - Bournemouth maçı güvenlik sebebiyle ertelendi. Maç başlamadan önce yapılan bomba ihbarı üzerine Old Trafford Stadyumu'nda kırmızı alarm verildi. Stadyum boşaltıldı ve arama çalışmaları başladı. Ardından güvenlik sebebiyle maçın ertelendiği belirtildi.
Polis, Old Trafford'da iki tribünde arama yaptı.
Stadyumun boşaltılma anı kameralara böyle yansıdı
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