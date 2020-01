Manchester United maçı güvenlik sebebiyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United - Bournemouth maçı güvenlik sebebiyle ertelendi. Maç başlamadan önce yapılan bomba ihbarı üzerine Old Trafford Stadyumu'nda kırmızı alarm verildi. Stadyum boşaltıldı ve arama çalışmaları başladı. Ardından güvenlik sebebiyle maçın ertelendiği belirtildi.

Polis, Old Trafford'da iki tribünde arama yaptı.

Stadyumun boşaltılma anı kameralara böyle yansıdı

Bournemouth have confirmed that match with Manchester United has been abandoned. This is the sight at Old Trafford pic.twitter.com/mQcg4kvHgj