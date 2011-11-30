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Spor

Manchester yarı finalde LONDRA (A.A)

30 Kasım 2011 02:50

-Manchester yarı finalde LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçlarında Manchester City ve Liverpool, iki Londra ekibini kupa dışında bıraktı. Lig lideri Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 83. dakikada Arjantinli yıldızı Agüero'nun attığı golle 1-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Bir başka Londra temsilcisi Chelsea, sahasında Liverpool'u ağırladı. ''Kırmızılar'', 58. dakikada Rodriguez ve 63. dakikada Kelly'nin golleriyle tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Liverpool'dan Andy Carroll penaltı atışından yararlanamadı. Kupada yarın Manchester United, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

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