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Spor

Manchester United'tan Yusuf Yazıcı için 13 milyon Euro

Yusuf Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini yönetime bildirdi

18 Temmuz 2018 14:38

Premier Lig ekibi Manchester United, Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf da Trabzonspor’da bu sezon kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre Başkan Ağaoğlu’nun ''Bu sene satmayacağız" dediği Yusuf Yazıcı’ya İngiltere’nin dev kulüplerinden Manchester United teklif yaptı. 20 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz kulübünün 13 milyon Euroluk bir teklif sunduğu ifade edildi.

''Satmıyoruz. Seneye gelin''

Ancak Ağaoğlu’nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf’un da Trabzonspor’da bu sezon kalmak istediğini Bordo-Mavili yöneticilerine ilettiği bildirildi. Yusuf Yazıcı’yı Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübünün de ısrarla istediği ve kulüp menajerleri aracılığıyla Trabzonspor’u yokladığı ifade edildi. Ünal Karaman’ın bu gelişmeler üzerine Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı ve gelişimini Trabzonspor’da tamamlamaya devam etmesini istediğini söylediği öğrenildi. 

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