Manchester United’tan taraftarına büyük jest

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova ile oynayacakları maç için Rusya’ya gidecek olan 238 taraftarın vize ücretlerini karşılama kararı aldı.

Sporx’te yer alan habere göre, ManU’nun 27 Eylül’de oynayacağı CSKA Moskova maçı öncesi taraftarlar vize almak için başvurdu ancak uzun evrak ve bürokratik işlemler nedeniyle vizelerin bu tarihe yetişemeyebileceği öğrenildi. Manchester United kulüp yetkilileri bu konu üzerine derhal devreye girerek Manchester’daki Rusya Elçiliği ile görüştü. Elçiliğe garanti veren kulüp yetkilileri, bunun dışında 238 taraftarın 128 Euro’luk vize masraflarını da karşılama kararı aldı.

Manchester United’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, taraftarlarımızın vize ücretlerini memnuniyetle karşılayacaktır. 5 günlüğe kadar olan vize talepleri için bizzat devreye girmiş ve vize dışındaki tüm vergi masraflarını da karşılayacaktır. Pasaportunuz ve Rusya elçiliğine verdiğiniz ücretleri gösterir fişinizle geldiğiniz takdirde, bu masraflar kulübümüz tarafından ödenecektir” ifadesine yer verildi.

"Mutlu edici ve harika bir hareket"

Manchester United Taraftarlar Birliği’nden yapılan açıklamada ise, “Manchester United’ın kendi taraftarları için Rusya vizesini alması gayet mutlu edici ve harika bir hareket. Geçen yıl Rostov maçı öncesinde bazı problemler yaşamıştık. Kulübün bu sezon araya girmesi ve yardımcı olması birliğimizi mutlu etti” denildi.