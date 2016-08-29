Manchester United’tan onur yürüyüşüne davet

Dünyanın en önemli futbol takımlarından Manchester United, şehirlerinde düzenlenen Onur Yürüyüşüne destek ve davet mesajı yayınladı.

Gzone’nun haberine göre, futbol dünyasının bir türlü eşcinsellik konusunda özgürleşememsi sebebiyle birçok birey tarafından şaşkınlıkla karşılanan mesaj sonrasında sosyal medyadan tebrikler alan futbol takımına yapılan bazı homofobik eleştiriler de oldu.

Takım bu davet ve destek mesajını Facebook dışında Twitter ve Instagram üzerinden de paylaştı. Bir eşcinsel destekçilerinin yazdığı oldukça samimi teşekkür tweetini retweet ederek, yaptıkları paylaşımın önemine de değinen dünyaca ünlü futbol takımının bu hareketi LGBT özgürleşmeleri için de büyük bir adım olarak nitelendirildi.

Takım bu davet ve destek mesajını Facebook dışında Twitter ve Instagram üzerinden de paylaştı. Bir eşcinsel destekçilerinin yazdığı oldukça samimi teşekkür tweetini retweet ederek, yaptıkları paylaşımın önemine de değinen dünyaca ünlü futbol takımının bu hareketi LGBT özgürleşmeleri için de büyük bir adım olarak nitelendirildi.