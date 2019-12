Manchester United'ta işler karışıyor

T24 - İngiltere Premier Lig lideri Manchester United'ı Amerikalı Glazer ailesinden satın almak için taraftarların oluşturduğu 'Kızıl Şövalyeler'e yeni bir rakip daha çıktı. Bu konsorsiyum kulüp için 1.2 milyar sterlinlik (2.8 milyar dolar) teklif vermeye hazırlanıyor. Ancak Glazer satış konusunda isteksiz.



İngiltere Premier Futbol Ligi’nin 700 milyon sterlin (1.63 milyar dolar) borçlu lideri Manchester United’ı satın almak için kulübün sahibi Amerikalı Glazer ailesine teklif götürmeye hazırlanan ‘Kızıl Şövalyeler’e rakip çıktı. Kulübü 2005 yılında satın alan Malcolm Glazer, o günden bugüne kulüpten sürekli para çekmiş ve Manchester United yanlış yönetim politikalarıyla çok büyük borç yükü altına sokulmuştu. Bunun üzerine Manchester United taraftarları kulübü satın alarak Glazer ailesinden kurtarmak için Goldman Sachs baş ekonomisti Jim O’Neill’in öncülüğünde ‘Kızıl Şövalyeler’ adlı bir grup oluşturmuşlardı.





Glazer fiyatı yükseltti



Kızıl Şövalyelerin Glazer ailesine teklif vermeye hazırlandığı bugünlerde ortaya çıkan rakip bir konsorsiyumun da 1 milyar 200 milyon sterlinlik teklif hazırladığı öğrenildi. İngiliz Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre konuya yakın kaynaklar ailenin fiyatı 1 milyar 600 milyon sterline (3.7 milyar dolar) yükselttiğini belirtti. Sunday Telegraph’ın bilgi aldığı bir diğer kaynak ise Glazer ailesiyle yaptığı görüşmede kulübü satmayacaklarını söylediğini dile getirdi. Ailenin basın sözcüsü de, ‘Biz bu oyunun içinde değiliz’ açıklamasını yaptı. Gazete haberinde ise Glazer’ların, kulübü satmak istemese de teklifleri değerlendirmek için bir bankayla anlaşmayı planladığını kaydetti.



Amerikan bankası Goldman Sachs, Manchester United’ın 500 milyon sterlin (1.16 milyar dolar) bono ihracını danışmanlık yapmasına rağmen, başekonomisti Jim O’Neill’ın Kızıl Şövalyelerin sözcülüğünü ve liderliğini yapmasına izin veriyor. Ancak Glazer ailesinin önümüzdeki günlerde bu nedenle Glazer ailesiyle çalışmaktan vazgeçtiğini açıklaması bekleniyor. Kızıl Şövalyelerin sözcüsü, “Biz kulübün idare ediliş şekline karşıyız. 750 milyon sterlin (1.7 milyar dolar) borç yükü altında ezilmesini ve her yıl 81 milyon sterlin (188 milyon dolar) faiz ödemesini istemiyoruz” dedi.

Kızıl Şövalyelerin hedefi hem Britanya’daki, hem de başka ülkeylerde mümkün olduğu kadar çok sayıda taraftarın katkısıyla Manchester United’ı Glazer ailesinden kurtarmak.





Kuruş vermediler



Manchester United taraftarlarını ve Kızıl Şövalyeler kızdıran ise Glazer ailesinin 2005 yılında yaptıkları alım için ceplerinden neredeyse tek kuruş para çıkmamış olması. 810 milyon sterline (1.8 milyar dolar) kulübü alan Glazer ailesi bu paranın 540 milyon sterlinini (1.278 milyar dolar) bankalar ve hedge fonlarından borç aldı. 270 milyon sterlini (629 milyon dolar) ise kendileri verdi. Daha sonra koydukları parayı çeşitli yöntemlerle geri aldılar.



Kulüp şimdi bankalara ve hedge fonlara borçlu. İhraç edilen 500 milyon sterlinlik tahvile büyük talep olsa da ardından yaşananların yatırımcı açısından pek hoş değil. Çünkü bonoların değeri düştüğü için satın alanlar daha şimdiden zararda.



Manchester United’ın sahibi olarak Glazer ailesini istemeyenlerin önemli dayanaklarından birisi de tahvih ihracı için çıkartılan prospektüs. 300 sayfalık bu kitapçıkta kulübün gelecek stretejisi için çok az sayfa ayrılmışken, riskler konusunun sayfalarca anlatılmasının Glazer ailesinin bile gelecekten endişeli olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.





Basın toplantısında soru yasağı geldi



Manchester United’da Glazer ailesine yönelik tepkilerin yarattığı gerginlik hem kulübün yöneticilerini, hem de eski ve yeni futbolcuları etkiliyor. Bundan etkilenenler arasında Manchester United’ın Şeref Başkanı efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton da var. Bunu imza töreninin yapıldığı pazartesi günü gördük.



İmza töreni öncesi her isteyenle fotoğraf çektiren, her isteyene imza veren hatta THY Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan’ın 7 yaşındaki oğlu Buğra’nın ayakkabısının çözülen bağcığını bağlamak için harekete geçecek kadar duyarlı olan Charlton’un yüzü bu konu gündeme gelince asılıyor.



THY ile Manchester United arasındaki sponsorluk imza töreninde, ‘Ne olacak Manchester United’ın hali?’ diye sorduğumuz Charlton, “Bu konuda konuşmam. Yöneticilere sorun” dedi. Törene katılmak için gelen eski futbolculardan Andy Cole ve Denis Irwin’den de benzer yanıt aldık.



İmzalar atıldı ardından soru cevap kısmına geçildi. Ancak basın toplantısının moderatörünün ilk yaptığı uyarı, ‘Kulübün geleceği ve ortaklık yapısı ve mülkiyetle ilgili soru sormayın’ oldu. Böyle olunca da Glazer ailesi ve Manchester United’ın geleceği ile ilgili sorular da sorulmadı.





Gill, borcu konuşmuyor



Soru cevap faslı bitti. Kokteylde Manchester United İcra Kurulu Başkanı Başkanı (CEO) David Gill’e yaklaştım. 2005 yılında Glazer ailesinin Manchester United’ı almasına karşı çıkan ve bu konuda ciddi bir direniş sergileyen Gill şimdi ya tavır değiştirmiş ya da kulüp zarar görmesin diye farklı davranıyor.



‘Dün maçta taraftarlar United’ı seviyoruz, Glazer’dan nefret ediyoruz yazılı bir pankart açtılar. Niye böyle yapıyorlar’ şeklindeki soruma “Bilmem, bu sorunun cevabını ben veremem. Neden pankartı açanlara sormuyorsunuz” yanıtını verdi.



Ardından, ‘Yani benim 500 milyon sterlinlik (1.1 milyar dolar) başarısız tahvil ihracınıza, kulübü Glazer ailesinden satın almak isteyen Kızıl Şövalyelerle ilgili sorularıma yanıt vermeyecek misiniz’ soruma ise, “Yok, cevap vermeyeceğim. Bu da zaten toplantının başında söylendi” dedi. Cevap beni şaşırtmadı çünkü imza töreninin ardından David Gill ile yapmam planlanan söyleşi, herhalde ‘can sıkıcı sorular gelebilir’ endişesiyle iptal edilmişti.





‘United’ı seviyoruz, Glazer’dan nefret ediyoruz’



Manchester United’ı 2005 yılında satın alan ve ardından da kötü yönetimle kulübü milyar sterline yakın borç yükü altına sokan Amerikalı Glazer ailesine yönelik tepkiler dorukta. Anlatılanlara göre iki hafta önce maç seyretmek için Old Trafford Stadını’na gelen Glazer ve oğullarından ikisini taraftar dayağından etraflarındaki çok sayıdaki koruma kurtarmış. Şehirde her köşe başında kulübün 1878’de Lanchsire ve Yorkshire Demiryolu şirketi işçileri tarafından kurulduğu zamanki renkleri olan yeşil-sarı kaşkollar ve başlıklar satılıyor. Taraftar ‘Kırmızı Şeytanlar’ın patronu olarak Glazer ailesini istemiyor. Bu isteğini de Manchestar’da her köşe başında, her pub’da, her yerde dile getiriyor.İşte Manchester United’ı satın almak için Kızıl Şövalyeler adlı bir taraftar topluluğunun örgütlenmesinin nedeni bu. Kızıl Şövalyelerin destekleyicileri arasında toplumun her kesiminden taraftarlar bulunuyor.



Manchester United’ın yaptığı maçların genelde son 20 dakikasında yeşil-sarı atkılar ortaya çıkıyor ve tribünler bir anda Glazer ailesine saldıran pankartları kaldırıyor. Nitekim pazar günü izlediğimiz Manchester United-Fulham maçının son 15 dakikasında da benzer bir tabloyla karşılaştık.





Yeşil-Sarı kaşkollar çıktı



Önce tribünlerde birden yeşil-sarı kaşkollar ortaya çıktı ve renk değişti. Ardından da bir üst tribünden ‘Love United, Hate Glazer-United’ı seviyoruz, Glazer’dan nefret ediyoruz’ yazılı bir pankart sallandırıldı. Tribün duvarlarındaki ‘Theatre of Dreams-Rüyalar Tiyatrosu’ yazıları ‘Theatre of Debts-Borçlar Tiyatrosu’ yazılı yeşil-sarı renkli pankartlarla kapatıldı. Yani Manchester’da kulübün patronu Glazer ailesine karşı isyan var. Yönetim de bu tablodan memnun değil ve bu gürüntüleri de engellemeye çalışıyorlar. Zaten maça gitmeden önce otelden ayrılırken grubumuzdaki yeşil-sarı kaşkollu arkadaşlardan bunlara çıkartmaları da istenmişti.



Maç sonrası uğradığımız bir pub’da ise aynı masayı paylaştığımız iki Manchester United taraftarı ertesi gün (pazartesi) kulüp yöneticilerini göreceğimizi öğrenince ‘Söyleyin onlara Manchester United’ın, yine Manchester’li olmasını istiyoruz’ diyerek duygularını dile getirdi. Taraftarlardan daha fazla içtiği için dili dolaşanı Glazer ile birlikte stadda Amerikan birasının satılmaya başlandığını ifade ederek ‘Artık statta en ucuz bira olan Budweiser’i da satıyorlar. Biz taraftarlar olarak Amerikan birası da istemiyoruz’ dedi. Yani Manchester United taraftarları arasında şu günlerde moda ‘Önce Glazer ailesine, sonra da Amerikalılara karşı’ olmak.





Harley’i de almaya çalışmıştı



Amerika’ya göç eden Litvanyalı bir ailenin çocuğu olan Glazer 1928 yılında Amerika’da doğdu. Glazer, saatçi dükkânına sahip babasının ölmesiyle 15 yaşında iş hayatına atıldı. Babasından kalan küçük mirası yaptığı akıllı yatırımlarla büyüyen bir şirkete dönüştürmüş. Glazer’in Amerika’daki ünü mutfak tasarım firması Formica ve Harley-Davidson’ı alma girişimiyle oluşmuş. Glazer iki firmayıda alamamasına rağmen tanınan bir işadamı.