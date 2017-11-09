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Spor

Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'nin gündeminde

Fenerbahçe oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle kiralama yöntemini kullanmak istiyor

09 Kasım 2017 15:55

Aykut Kocaman ile yaşanan krizi atlatan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapmayı planlıyor. Özellikle Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler savunmanın solu için arayışa geçti.

Manchester United'ın 22 yaşındaki sol beki Luke Shaw transfer edilmesi planlanan oyuncuların başında yer aldığı iddia edildi.

Kırmızı Şeytanlar'da süre alamayan ve ayrılmak isteyen genç oyuncu için temaslara başlandı.

Southampton ve Tottenham takımlarının da istediği oyuncunun piyasa değeri 18 milyon paund civarında...

 Fenerbahçe oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle kiralama yöntemini kullanmak istiyor.

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