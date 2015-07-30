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Spor

Manchester United'ın satış listesine aldığı Di Maria kayboldu!

Manchester United'ın teknik direktörü Louis van Gaal, Di Maria'nın nerede olduğunu bilmediğini söyledi

30 Temmuz 2015 17:55

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Louis van Gaal, hakkında transfer söylentileri çıkan ve kampa katılmayan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Manchester United'ın ABD'de devam eden sezon öncesi kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hollandalı teknik direktörü Louis van Gaal kampa katılmayan Arjantinli orta saha oyuncusu Di Maria'nın nerede olduğunun sorulması üzerine basın mensuplarına, "Belki siz biliyorsunuzdur" dedi. Gazetecilerden "Hayır" yanıtını alan van Gaal, "Ben de bilmiyorum" diyerek konuyu kapattı.

İngiliz basını, "Kırmızı Şeytanlar"ın geçen yaz transfer döneminde 75 milyon avroya Real Madrid'den renklerine bağladığı Di Maria'nın Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

PSG Teknik Direktörü Laurent Blanc, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transferi için iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirtirken, Fransız L'Equipe gazetesi de transferin yakın zamanda açıklanacağını iddia etti. 

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