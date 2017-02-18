Manchester United'ın efsane golcüsü Trump'ın yasaklarının kurbanı oldu

İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Manchester United'ın efsane golcülerinden Dwight Yorke, Donald Trump sonrası ABD sınır kapılarında artırılan güvenlik önlemlerinin kurbanlarından biri oldu.

Vatan'ın haberine göre, cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyen Yorke, pasaportundaki İran damgası nedeniyle uçağa binemedi.

2015 yılında Dünya Karması ile İran Karması arasında oynanan yardım maçı için Tahran'a gittiğini söyleyen Dwight Yorke, "Neler olduğuna inanamıyorum. Amerika'da kaç kez bulunduğumu hatırlamıyorum bile. Bu ülkeyi seviyorum ama bana kendimi suçlu gibi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Katar'dan ülkesi Trinidad Tobago'ya gitmek isteyen ve bu uçuş için Miami'de aktarma yapması gereken 45 yaşındaki eski futbolcu, "Biletimi alıp uçağa yöneldiğim zaman iki polis memuru beni durdurarak, pasaportumda İran damgası olduğunu ve bu nedenle uçağa binemeyeceğimi söyledi. Oraya sadece bir yardım maçı için gitmiştim ve 1 gece bile kalmamıştım. Bana, uçağa binersem ABD'ye indiğim an gözaltına alınacağımı ve sınırdışı edilerek tekrar Katar'a gönderileceğim söylendi. Onlara sadece Karayiplerdeki evime gitmeye çalıştığımı anlatmayı denedim" ifadelerini kullandı.

Dwight Yorke, 2009'da futbolu bırakmadan önce Manchester United'ın yanısıra Aston Villa, Blackburn, Birmingham ve Sunderland için de ter dökmüştü.

Donald Trump, çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip, Irak, İran, Yemen, Suriye, Lübnan, Sudan ve Somali’ye vize yasağı getirmiş, yasak Seattle’da bir yargıç tarafından bozulmuş ve temyiz mahkemesi yargıcın kararını onaylamıştı. Trump hükümetinin önümüzdeki günlerde ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor.