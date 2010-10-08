-MANCHESTER UNITED'IN BORC 80 MİLYON STERLİN LONDRA (A.A) - 08.10.2010 - İngiltere Premier League takımlarından Manchester United, yıllık vergi öncesi borcunu 80 milyon sterlin olarak açıkladı. Ligin en borçlu takımı olma özelliğine sahip Manchester United, bu yıl 101 milyon sterlin rekor işletme karı açıklayarak dikkatleri üzerine çekerken, 30 Haziran'a kadar bir yıllık dönemde ise 80 milyon sterlin zarar ettiğini bildirdi. Yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'e 80 milyon sterline satan ''Kırmızı Şeytanlar'', bunun da etkisiyle bir önceki yıl 48 milyon sterlin kar etmişti.