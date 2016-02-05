T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United'dan Neymar için 190 milyon Euro!

Bu sezon 27 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 21 gol ve 14 asistlik performans sergiledi

05 Şubat 2016 20:34

Barcelona forması giyen Neymar'ın babası, Manchester United'ın yıldız futbolcu için 190 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Esports Cope'a konuşan Neymar'ın babası Sr. Neymar, "Manchester United, 190 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Bu teklif yaz transfer dönemi için geçerli. Bonservis miktarı serbest kalma maddesindeki bedeli karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Neymar'ın Barcelona ile iki yıllık daha kontratı var" diyen baba Neymar, "Oğlum Barcelona'da mutlu. Herkes şu an için sakin olmalı" dedi.

Bilindiği üzere Barcelona yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini yenilemek için girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimlerden olumlu sonuç çıkmaması, yıldız futbolcunun Katalan ekibinden ayrılabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Bu sezon 27 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 21 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER

neymarbarcelona190 milyon eurohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24