Manchester United'dan Neymar için 190 milyon Euro!

Barcelona forması giyen Neymar'ın babası, Manchester United'ın yıldız futbolcu için 190 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Esports Cope'a konuşan Neymar'ın babası Sr. Neymar, "Manchester United, 190 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Bu teklif yaz transfer dönemi için geçerli. Bonservis miktarı serbest kalma maddesindeki bedeli karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Neymar'ın Barcelona ile iki yıllık daha kontratı var" diyen baba Neymar, "Oğlum Barcelona'da mutlu. Herkes şu an için sakin olmalı" dedi.

Bilindiği üzere Barcelona yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini yenilemek için girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimlerden olumlu sonuç çıkmaması, yıldız futbolcunun Katalan ekibinden ayrılabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Bu sezon 27 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 21 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.