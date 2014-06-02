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Spor

Manchester United’dan dev transfer teklifi

Manchester United, Uruguaylı yıldız için kesenin ağzını açtı

02 Haziran 2014 15:13

Transfer döneminde 250 milyon Euro’luk bir bütçeye sahip olan Manchester United gözünü Luis Suarez’e dikti.

Hürriyet muhabiri Koray Durkal’ın haberine göre, uzun süreden beri ismi Real Madrid ile anılan Uruguaylı golcü için girişimlerde bulunan Kırmızı Şeytanlar, 80 milyon Euro’luk sürpriz bir teklifle Liverpool’un kapısını çaldı. Manchester United’ın yeni teknik direktörü Louis van Gaal’in özellikle hücum hattına iyi bir isim istediği ve listenin ilk sırasına da Luis Suarez’i yazdığı iddia ediliyor.

Liverpool’un tıpkı Real Madrid’e yaptığı gibi bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Real Madrid ile Manchester United’ın 80 milyon Euro’luk teklifinden sonra iki takım arasındaki rekabette fiyatın 100 milyon Euro sınırına kadar çıkması bekleniyor.

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