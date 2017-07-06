T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United'dan 75 milyon Pound'luk transfer!

Kırmızı Şeytanlar, Wayne Rooney'i de Everton'dan transfer etmişti

06 Temmuz 2017 15:19

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, 75 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olacak. 24 yaşındaki golcü, bir önceki transferinde Chelsea'den Everton'a 35 milyon Pound karşılığında transfer olmuştu.

BBC'nin haberine göre; İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sakatlanması ardından yollarını ayırıp santrfor arayışlarına geçen Manchester United, aradığı ismi şehrinin takımı Everton'da buldu. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Wayne Rooney'i de Everton'dan transfer eden Manchester United, yine bir Everton golcüsü ile anlaştı.

24 yaşındaki Belçikalı golcü, Everton formasıyla 166 maça çıkıp 87 gol ve 29 asistle 116 gole direkt etki etmişti.

ETİKETLER

Romelu LukakuWayne RooneyEvertonManchester United75 milyon poundtransferbedelrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24