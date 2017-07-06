Manchester United'dan 75 milyon Pound'luk transfer!

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, 75 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olacak. 24 yaşındaki golcü, bir önceki transferinde Chelsea'den Everton'a 35 milyon Pound karşılığında transfer olmuştu.

BBC'nin haberine göre; İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sakatlanması ardından yollarını ayırıp santrfor arayışlarına geçen Manchester United, aradığı ismi şehrinin takımı Everton'da buldu. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Wayne Rooney'i de Everton'dan transfer eden Manchester United, yine bir Everton golcüsü ile anlaştı.

24 yaşındaki Belçikalı golcü, Everton formasıyla 166 maça çıkıp 87 gol ve 29 asistle 116 gole direkt etki etmişti.