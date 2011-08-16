-Manchester United'dan 1 milyar dolarlık halka arz SİNGAPUR (A.A) - 16.08.2011 - İngiltere Premier League takımlarından Manchester United'ın 1 milyar dolarlık halka arz planladığı bildirildi. ABD'li Glazer ailesinin sahip olduğu Manchester United'ın bu yıl sonuna kadar Singapur'da 1 milyar dolar tutarında halka arz planladığı, Credit Suisse ve UBS bankalarının yanı sıra Morgan Stanley'in Manchester United'ın halka arzı için yetki almaya yakın olduğu belirtildi. Bir zamanlar Londra Borsası'nda hisseleri işlem gören Manchester United'ın, ilk önce Hong Kong borsasında halka arzı düşündüğü ancak daha sonra fikrini değiştirerek Singapur Borsası'nı tercih ettiği kaydedildi. ABD'li spor mağazaları zinciri sahibi Malcolm Glazer, 2005 yılında Manchester United'ı aldıktan sonra kulübün hisselerinin işlem gördüğü Londra Borsası'nda kotasyonunu sona erdirmişti. İngiltere'de yayımlanan Sunday Mirror gazetesi bu ay başında Glazer ailesinin kulübün yüzde 25 oranındaki hissesini satmayı düşündüğünü yazarken, 1 milyar dolarlık halka arzın bu hisse satışıyla ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. İngiliz futbol kulübü taraftarları arasında popülaritesi düşük olmasına rağmen, Glazer ailesi kulübü satmayı planlamadığını dile getirirken, kulübün borcunu azaltmada kaynak sağlamak için yeni hisse senedi çıkarma yoluna başvurulabileceği kaydediliyor. Forbes dergisine göre, 1,86 milyar dolarla Manchester United 2011 yılında dünyanın en değerli futbol kulübü unvanına sahip bulunuyor. Geçen yıl 522 milyon sterlin borcu bulunan ve 84 milyon sterlin zarar eden Manchester United, 133 yıllık tarihinde 19 kez lig ve üç kez Avrupa şampiyonu oldu. Glazer ailesinin 2005 yılında 790 milyon sterlin (1,3 milyar dolara) satın aldığı Manchester United'ın Asya'da 190 milyondan fazla ve bütün dünyada 333 milyon taraftarı bulunduğu tahmin ediliyor.