Manchester United'a müthiş teklif

T24 - Astronomik öneri kabul gördüğü takdirde futbol tarihinin en büyük satın alması olacak. Dudak uçuklatan bedeli ile Türkiye Ligi’ndeki tüm takımların değeri olan 759 milyon Euro’yu bile geride bırakacak.



Futbol dünyası dün gelen bir iddia ile sarsıldı. İngiliz News of the World Gazetesi; Uzakdoğu’dan bir grup iş adamının, Manchester United Kulübü’nü satın almak için 1 milyar 105 milyon Euro’yu gözden çıkardığını duyurdu. Altı milyarderden oluştuğu iddia edilen konsorsiyumun, halen kulübün sahibi olan Glazer Ailesi ile masaya oturmak için finansal kaynaklarının hazır olduğu belirtildi.



Chelsea hiç kalır



Hatta kulübün talipleri adına Bangkok’tan konuşan bir yetkili, “Bu sefer derslerine çok iyi çalıştılar. Ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Glazerlar’ın masaya oturmaktan başka şansları yok. Bu futbol tarihinde en büyük satın alma olacaktır. Öyle ki, Abramovich’in Chelsea yatırımı bile bunun yanında bir hiç kalacak” gibi hayli iddialı bir açıklamada bulundu.



Ligimizi satın alır



Biz de gerçekleşmesi halinde tarihe geçecek olan satışın boyutlarını Türkiye ile karşılaştırdık. 1 milyar 105 milyon Euro, Süper Ligimizdeki 18 takımın kadro değerleri toplamından daha yüksek. Futbolcu bedellerine göre Türkiye Ligi’nin toplam değeri 759 milyon Euro. Ayrıca üç büyüklerden Galatasaray 119, Fenerbahçe 118, Beşiktaş da 100 milyon Euro’luk takımlara sahip.