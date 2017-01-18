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Spor

Manchester United'a kadrolu 'terör uzmanı'

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bir süre önce kulüplere bir uyarı yazısı gönderilmiş ve terör tehdidine karşı daha dikkatli olmaları istenmişti

18 Ocak 2017 19:15

İngiliz kulübü Manchester United, terör tehdidine karşı stadında, bir güvenlik uzmanı görevlendirildiğini duyurdu.

76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını istemeyen Manchester United, kentin emniyet teşkilatındaki özel araştırma biriminden emekli olmuş bir güvenlik görevlisini terörle mücadele müdürü olarak işe aldı. 

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bir süre önce kulüplere bir uyarı yazısı gönderilmiş ve terör tehdidine karşı daha dikkatli olmaları istenmişti.

Manchester United'ın dünyaca ünlü stadı Old Trafford, geçen yıl yaşanan iki güvenlik zafiyetiyle gündeme gelmişti. Mayıs ayında bir güvenlik şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu paket nedeniyle, Bournemouth maçı öncesinde tribünler boşaltılmış, ardından da maç ertelenmişti.

Manchester ekibi, stat turunda içeri giren ve geceyi tuvalette geçiren iki taraftar nedeniyle de kasım ayında haber olmuştu.

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