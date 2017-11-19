Manchester United zirve takibini sürdürüyor

Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 12.haftasında sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Old Trafford Stadı’nda kazanan 4-1 ile ev sahibi takım oldu.

Karşılaşmada Manchester United’a 3 puanı getiren golleri 37.dakikada Martial, 45.dakikada Smalling, 54.dakikada Pogba ve 70.dakikada Lukaku kaydederken, Newcastle ekibinin tek golü 14.dakikada Gayle’den geldi.

Ibrahimovic sahalara döndü

Öte yandan Kırmızı-Şeytanlar’da İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, uzun süreli sakatlığının ardından 77.dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından United 26 puana ulaşırken, Newcastle da 14 puanda kaldı.