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Spor

Manchester United zirve takibini sürdürüyor

Ibrahimovic sakatlıktan döndükten sonra ilk defa sahaya çıktı

19 Kasım 2017 19:48

 Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 12.haftasında sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Old Trafford Stadı’nda kazanan 4-1 ile ev sahibi takım oldu.

Karşılaşmada Manchester United’a 3 puanı getiren golleri 37.dakikada Martial, 45.dakikada Smalling, 54.dakikada Pogba ve 70.dakikada Lukaku kaydederken, Newcastle ekibinin tek golü 14.dakikada Gayle’den geldi.

Ibrahimovic sahalara döndü

Öte yandan Kırmızı-Şeytanlar’da İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, uzun süreli sakatlığının ardından 77.dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından United 26 puana ulaşırken, Newcastle da 14 puanda kaldı.

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