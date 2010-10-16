-MANCHESTER UNITED, WEST BROMWICH İLE BERABERE KALDI LONDRA (A.A) - 16.10.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda çarşamba günü Bursaspor ile karşılaşacak Manchester United, ligin 8. haftasında sahasında West Bromwich Albion ile 2-2 berabere kaldı. Old Trafford Stadı'nda oynanan ve 75 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada Manchester United, 5. dakikada Hernandez ve 25. dakikada Nani'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ligin yeni ekiplerinden West Bromwich Albion, Evra'nın 50. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı bire indirirken, 5 dakika sonra da Tchoyi'nin golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. ''Kırmızı Şeytanlar'', sahada Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Carrick, Anderson, Giggs, Berbatov ve Hernandez onbiriyle konuk ekip ise Carson, Jara, Tamas, Olsson, Shorey, Tchoyi, Scharner, Mulumbu, Brunt, Morrison ve Fortune onbiriyle mücadele etti. Ev sahibi takımın golcü oyuncusu Wayne Rooney, yedek başladığı mücadelede, 71. dakikada Anderson'un yerine oyuna girdi. Bu beraberliğin ardından puanını 14'e çıkaran Manchester United, çarşamba günü Bursaspor ile sahasında, gelecek hafta da deplasmanda Tuncay Şanlı'nın takımı Stoke City ile karşılaşacak. Gelecek hafta sahasında Fulham'ı ağırlayacak West Bromwich Albion ise 12 puana yükseldi.