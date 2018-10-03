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Spor

Manchester United ve Valencia'ya soruşturma

Taraflar arasında oynanan karşılaşmanın geç başlaması nedeniyle soruşturma başlatıldı

03 Ekim 2018 20:32

UEFA tarafından yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile Valenciaarasında oynanan dünkü karşılaşmanın oynandığı stada ev sahibi Manchester United kafilesinin planlanandan sonra gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacağı belirtildi.

Sahaya tribünlerden yanıcı madde atılması, forma rengi ihlali ve maçın geç başlaması gerekçeleriyle Valencia hakkında da disiplin soruşturması açıldı.

Manchester United kafilesini taşıyan araç, maçın başlamasından sadece 45 dakika önce stada giriş yapmış ve karşılaşma, 5 dakika geç başlamıştı.

Soruşturma, 18 Ekim'de görüşülecek.

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